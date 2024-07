Ganso em ação no duelo entre Fortaleza e Fluminense, no Castelão - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 07/07/2024 17:56 | Atualizado 07/07/2024 18:03

Ainda sem dar sinais de uma reação na metade da temporada, o Fluminense voltou a decepcionar na tarde deste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito desfalcado e abalado em meio à sequência de resultados ruins, o Tricolor foi improdutivo no Castelão e perdeu mais uma, desta vez para o Fortaleza, pelo placar de 1 a 0. Lucero, já na segunda etapa, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Tricolor segue amargando a última colocação na tabela de classificação, com apenas sete pontos somados em 45 disputados. O próximo compromisso é na quinta-feira (11), contra o Criciúma, fora de casa.

O jogo

Foi mais uma das exibições tristes do Fluminense no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A primeira etapa foi marcada por boas investidas do Fortaleza, principalmente pelos lados do gramado, e total controle. Ainda que sentindo os desfalques, como os de André (suspenso), Felipe Melo e Marcelo (lesionados), além do convocado Jhon Arias, faltou ímpeto no Castelão.

O Fluminense teve um problema escancarado na marcação, que foi a recomposição. Muito desorganizado, o Tricolor viu o Leão do Pici acumular boas chances com Lucero, Pochettino e Breno Lopes, e Fábio chegou a fazer linda defesa para salva o que seria o primeiro gol.



Na construção, nada de brilho. Ganso, isolado, teve poucas opções mesmo em um esquema com Marquinhos e Keno, além de John Kennedy no lugar do artilheiro Germán Cano. Mais mobilidade em tese, no entanto, menos retenção de posse. Já foi uma mudança de característica no estilo de jogo. O time se limitou aos chutes de longe.

Bola aérea pune novamente

Principal homem de ataque do Fortaleza, sempre muito acionado, Lucero não perdoou mais um erro defensivo do Flu. Aos 10 minutos do segundo tempo, Pochettino cobrou escanteio na medida e o atacante cabeceou no canto direito do Fábio. Jogada cantada, muito tentada e que a zaga tricolor não conseguiu parar.



Mano Menezes tentou reinventar o Fluminense com as entradas dos jovens Esquerdinha, Lucumí e Kauã Elias, mas todos foram facilmente anulados pelo Fortaleza. Renato Augusto entrou no lugar de Ganso para ser o responsável pela fase criativa e pouco participou do duelo.



Sem forças na reta final e bem marcado, setor ofensivo do Fluminense foi presa fácil para o Fortaleza no terço final do gramado. Vitória do Leão do Pici no Castelão, para seguir firme na luta pelo G-6, enquanto o Fluminense segue desesperado contra o rebaixamento.

Ficha técnica



Fortaleza 1 x 0 Fluminense



Local: Castelão (CE)

Data e hora: 7/7 (domingo), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Brígida Cirilo Ferreira



Gol: Lucero 10'/2ºT (FOR)



Cartões amarelos: Pochettino (FOR); Kauã Elias (FLU)



FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto (Pedro Augusto), Lucas Sasha (Kauan) e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes (Marinho) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga (Esquerdinha); Alexsander, Martinelli (Felipe Andrade) e Ganso; Marquinhos, Keno (Lucumí) e John Kennedy (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.