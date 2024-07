Enzo Lima, de Luxemburgo, fará testes no Fluminense - Reprodução

Publicado 06/07/2024 20:28

Rio - O Fluminense ampliou os olhares para captação de novos talentos visando as categorias de base e acertou termos para um período de observação do jovem Enzo Lima, de 19 anos, meio-campista que defende a seleção de Luxemburgo. As informações são do site "ge".

Enzo Lima é filho de dois cabo-verdianos, que entenderam ser um mercado bom a explorar no início da carreira do jogador. Como já fala português, isso foi considerado ponto importante para a adaptação nos primeiros trabalhos em Xerém.

O meia pertence ao Dudelange, clube da elite local, mas pouca experiência no grupo principal - são apenas dois jogos, com o destaque pelos times de base. Por Luxemburgo, Enzo defende a seleção desde os sete anos de idade.

Ele estava na mira de dois clubes - não revelados - de São Paulo, mas o Fluminense assumiu à frente nas tratativas e levou a melhor pelas condições e estrutura. Seu período de testes será de um mês, e o jogador ficará hospedado nas dependências de Xerém.