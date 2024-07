Flu Fest é um evento organizado pelo Fluminense na sede das Laranjeiras - Diculgação/Flu Fest

Publicado 05/07/2024 19:07

Rio - Em publicação nas redes sociais, o Fluminense informou que optou por adiar a Flu Fest 2024, marcada para os dias 20 e 21 de julho, nas Laranjeiras, devido à crise da equipe no Campeonato Brasileiro, ocupando a última colocação. A expectativa por uma nova data fica condicionada ao rendimento em campo.

De acordo com o comunicado divulgado, todos os torcedores que compraram ingressos poderão solicitar a devolução integral do valor pago, através do Serviço de Atendimento ao Torcedor da plataforma "FutebolCard".



O limite para o reembolso é até às 23:59 (horário de Brasília) do dia 25 de julho de 2024. Solicitações após não serão atendidas, mas os torcedores terão seus ingressos válidos para a nova data do evento com um ingresso a mais, de bônus.

Dentro das quatro linhas, o Fluminense vai de mal a pior - já são 11 partidas sem vencer no Brasileirão. Na última quinta-feira (4), o time comandado por Mano Menezes, no Maracanã, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Internacional.