Fluminense completou 11 jogos de jejum no Brasileirão - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Publicado 05/07/2024 07:40 | Atualizado 05/07/2024 08:24

O Tricolor completou 11 partidas sem vencer e está a um de igualar a pior marca de sua história. Rio - Na estreia do técnico Mano Menezes, o Fluminense voltou a ser competitivo, mas empatou com o Internacional por 1 a 1 , nesta quinta-feira (4), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O resultado encerrou uma sequência de seis derrotas consecutivas, mas manteve o jejum de vitórias.

A última vitória no Brasileirão aconteceu há mais de dois meses, no dia 20 de abril, sobre o Vasco. Desde então, foram 11 jogos, oito derrotas e três empates. É a pior sequência do clube na era dos pontos corridos e a segunda pior em toda a história do Brasileirão. O maior jejum de vitórias aconteceu em 1974, quando ficou 12 partidas sem vitória (seis empates e seis derrotas).

Jejum do Fluminense no Brasileirão

28/04 - Corinthians 3 x 0 Fluminense

04/05 - Fluminense 2 x 2 Atlético-MG

13/05 - São Paulo 2 x 1 Fluminense

01/06 - Fluminense 1 x 1 Juventude

11/06 - Botafogo 1 x 0 Fluminense

15/06 - Fluminense 1 x 2 Atlético-GO

19/06 - Cruzeiro 2 x 0 Fluminense

23/06 - Fluminense 0 x 1 Flamengo

27/06 - Fluminense 0 x 1 Vitória

30/06 - Grêmio 1 x 0 Fluminense

04/07 - Fluminense 1 x 1 Internacional

Risco de rebaixamento aumenta

O jejum do Fluminense no Brasileirão só aumenta o risco de rebaixamento. Após o empate com o Inter, o Fluminense voltou a pontuar depois de seis rodadas, mas mesmo assim a chance de queda para a segunda divisão subiu para 84,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Com sete pontos em 14 rodadas disputadas, o Fluminense é o lanterna do Brasileirão. O Tricolor já está a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa de uma combinação de resultados em mais de uma rodada para sair do fundo do poço.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão.