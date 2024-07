Marquinhos e Marcelo, ao fundo, retornaram aos treinamentos no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/07/2024 19:37

Rio - Em preparação para o duelo com o Fortaleza, o Fluminense contou com duas novidades no treinamento desta sexta-feira (5): Marcelo e Marquinhos, que voltaram a realizar atividades no campo do CT Carlos Castilho. Ambos foram ausências nos últimos jogos do Tricolor.

A presença da dupla para a partida contra o Leão do Pici, no domingo (7), às 16h (de Brasília), no Castelão, ainda é incerta. Entretanto, caso retornem, irão diminuir a extensa lista de desfalques do Fluminense para o confronto.

Em último na tabela do Brasileirão, com sete pontos, a situação do Tricolor vai ficando mais complicada a cada rodada. A equipe comandada por Mano Menezes terá uma sequência de três jogos consecutivos longe do Maracanã — Fortaleza, Criciúma e Cuiabá — para tentar correr atrás do prejuízo na classificação.