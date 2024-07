Mano Menezes fará sua segunda partida como técnico do Fluminense no domingo (7), no Castelão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/07/2024 21:15

Rio - O técnico Mano Menezes terá ainda mais desfalques para enfrentar o Fortaleza, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante André foram advertidos com o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Internacional, na última quinta-feira (4), no Maracanã , e estão automaticamente suspensos.

Diogo Barbosa levou cartão ainda na primeira etapa, por cometer uma falta aos 42 minutos. Já André foi punido pelo árbitro aos 49 do segundo tempo, pouco antes do fim da partida.



Sendo assim, o técnico Mano Menezes terá ainda mais baixas para o confronto. Ao todo, além da dupla suspensa, são seis: Calegari, Felipe Melo, Isaac, Lima e Manoel (lesionados), e Jhon Arias (Copa América). Marcelo e Marquinhos, que foram desfalques contra o Internacional, são dúvida.



