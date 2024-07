Coletiva do técnico Mano Menezes, do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Coletiva do técnico Mano Menezes, do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/07/2024 23:28

Rio - O técnico Mano Menezes mostrou otimismo ao analisar o empate do Fluminense com o Internacional por 1 a 1 , nesta quinta-feira, (4), pela 14ª rodada do Brasileirão. O treinador viu pontos que implementou em apenas dois treinos na partida desta noite e pontou que "algumas amostragens foram boas".

"A equipe fez um bom início de jogo. Me perguntaram na apresentação o que havia trabalhado em dois treinamentos, e elenquei algumas coisas. Elas estiveram presentes na equipe. Isso me deixa parcialmente satisfeito. Não poderia ser tão diferente tão rápido. A equipe foi tendo a postura que a gente quer, mas ela não vinha fazendo isso há bastante e não vamos fazer durante 90 minutos, ninguém faz durante 90 minutos. Então, na segunda parte, você perde um pouco dessa capacidade, fisicamente falando".

"A retomada do segundo tempo foi tão boa quanto o primeiro. A partir talvez dos 20, 20 e poucos minutos é que nós fomos perdendo essa condição. Aí entra um pouco de leitura de jogo, entra um pouco de momento de alguns atletas. Não é fácil entrar num jogo de alta rotação como aquele, às vezes demora um pouquinho. Algumas amostragens foram boas. Agora, é daqui para cima.

Com o resultado, o Tricolor findou uma sequência de seis derrotas consecutivas e voltou a pontuar no campeonato. O Fluminense soma sete pontos, mas permanece na lanterna.

"Queríamos fazer três pontos, é óbvio que queríamos fazer três pontos, mas temos que fazer ponto. Quando não der para fazer três, temos que aprender a fazer um. Jogar aqui nesse lugar da tabela onde a gente está, ponto é ponto. Temos que entender isso como maturidade", disse Mano.

A equipe do técnico Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. O jogo é válido pela 15ª rodada da competição.

Veja mais declarações de Mano

Coletiva do técnico Mano Menezes, do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense FC

EMPATE JUSTO

"Acho que o jogo foi muito parelho. Olhando os números da partida, a gente vai ver uma proximidade das duas equipes em controle deposse. A gente com um pouco mais no somatório dos dois tempos. Um jogo com não tantas conclusões de ambos os lados, o que quer dizer que a gente conseguiu neutralizar bem, as equipes se neutralizaram. Números bem próximos. Acho que o resultado foi justo".

GOL DO INTER



"A gente não deve ou não pode tomar gols como tomamos (hoje). Abrimos muito a linha por dentro e sabíamos que jogaríamos contra um adversário que trabalha muito bem por dentro. Foi um pouquinho na ânsia de querer pressionar e abriram essas linhas. Isso a gente precisa ajustar, ter um pouquinho mais de calma, induzir o adversário para fazer uma coisa que a gente quer que ele faça primeiro, para depois pensar em retomar".

JOGO POSICIONAL



"O que eu vou mais trabalhar para, e acredito que ainda vá demorar um pouquinho é que nosso time não estava acostumado a jogar um futebol um pouquinho mais posicional. Um time que não está acostumado a jogar um futebol mais posicional, quer vir de encontro a bola. No futebol de hoje, pelo menos a grande maioria, trabalha atrás das linhas de marcação do adversário e faz a bola chegar nesses lugares importantes".

"É isso que vai dar mais trabalho, porque é muito tempo trabalhando com aproximação e com toques curtos. A equipe evoluiu assim, e depois parou de fazer essa evolução. É bem provável que por isso o trabalho foi interrompido. Então, eu penso o futebol um pouco diferente, como a maioria".