Alexsander pede apoio da torcida do Fluminense para reagir no BrasileirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/07/2024 15:21

Rio - O Fluminense foi do céu ao inferno em poucos meses. Após conquistar o título inédito da Libertadores e da Recopa, além do vice-campeonato no Mundial, o Tricolor colapsou e vive uma situação delicada. Sem vencer há dez jogos no Brasileirão, o atual campeão da América é o lanterna da competição e não parece encontrar uma solução para reverter o cenário.

Após demitir o técnico Fernando Diniz, o Fluminense inicialmente apostou na solução caseira com Marcão, mas ainda cometeu os mesmos erros do ex-treinador e foi derrotado por Vitória e Grêmio. Para romper de vez com o "dinizismo", a diretoria apostou as fichas em Mano Menezes. O volante Alexsander pediu o apoio da torcida para reverter o cenário na temporada.

"O apoio da torcida é sempre fundamental. É esse apoio que nos alavanca. Espero que possamos contar sempre com ela, que os torcedores possam nos apoiar e motivar cada vez mais para a gente sair dessa situação", disse Alexsander.

Na lanterna com apenas seis pontos conquistados em 13 rodadas, o Fluminense enfrenta o Internacional, nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.