Mano Menezes fará sua estreia no comando do Fluminense diante do Internacional, pelo Brasileirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/07/2024 19:34

O comandante contará com o retorno de André , que voltará a jogar e será titular depois de mais de dois meses, recuperado de uma lesão sofrida no ligamento colateral medial no joelho. Outro que iniciará o duelo é Alexsander, que volta após cumprir suspensão diante do Grêmio.

Por outro lado, Mano Menezes não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo, que sentiu dores musculares na coxa direita e está fora do confronto. Diogo Barbosa será o titular. Terans, que teve duas chances entre os 11 iniciais com Marcão, retornará ao banco de reservas.

Sendo assim, segundo o 'ge', o Fluminense entrará em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano.

O Fluminense vive grande crise e é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em 13 rodadas disputadas. O Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento, soma 11, cinco a mais que o Tricolor.