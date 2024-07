Mano Menezes confirmou a volta de André aos gramados - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 03/07/2024 14:38 | Atualizado 03/07/2024 16:09

Rio - Após quase dois meses lesionado, André está recuperado e será titular contra o Internacional, na quinta (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Em sua coletiva de apresentação , o técnico Mano Menezes confirmou o retorno do camisa 7 aos gramados.

"André já está recuperado e vai jogar, sim, contra o Internacional. É o único que está escalado, os outros 10 eu vou manter em sigilo", afirmou Mano Menezes.

O jogador se machucou na partida contra o Cerro Porteño, em abril, pela Libertadores, após uma dividida com um atleta do clube paraguaio, onde levou a pior. Após exames, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.



No início de junho, ele havia iniciado os processos de transição para o campo e há duas semanas vinha treinando com o grupo.

André retorna em uma situação completamente diferente da última vez que esteve em campo. O Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, e vive uma enorme crise. Sem Diniz, e agora com Mano Menezes no comando, o Tricolor tenta reverter a péssima situação que vive na temporada.