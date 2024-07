Kaiky, do Almería, está na mira do Fluminense - Divulgação / Almería

Publicado 03/07/2024 16:33

Rio - O Fluminense mira a contratação do zagueiro Kaiky, do Almería, porém tem forte da concorrência. Além do Tricolor, o Internacional também sondou a situação do defensor de 20 anos. As informações são do portal "iG".

O zagueiro foi uma indicação do ex-treinador Fernando Diniz, que foi demitido do Fluminense após a derrota para o Flamengo. Entretanto, mesmo com a saída do técnico, o Tricolor se interessa por Kaiky, e a diretoria conversará com o novo comandante, Mano Menezes, para saber sua posição sobre uma possível contratação do defensor.

No lado do Internacional, o clube se interessa por Kaiky pensando em uma possível saída de Vitão para o futebol europeu. O jogador agrada à diretoria colorada e à comissão técnica e uma possível oferta pelo zagueiro pode ser feita nos próximos dias.

Além do interesse do Internacional, um grande obstáculo do Fluminense é convencer o Almeria a negociar Kaiky por empréstimo. Com contrato válido até 2028 e multa girando em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões de reais na cotação atual), o zagueiro está nos planos do clube espanhol para a próxima temporada, e tem o objetivo de permanecer com o jogador, exceto se uma oferta por compra apareça.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Kaiky defende o Almeria desde 2022. Ao todo, ele fez 24 partidas pelo clube espanhol e fez um gol. No último semestre, o defensor atuou por empréstimo pelo Albacete, da segunda divisão espanhola, onde fez 12 partidas.