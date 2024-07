Mano Menezes indicará reforços para o Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 03/07/2024 14:50

Rio - Com a chegada de Mano Menezes, o Fluminense deverá voltar ao mercado para buscar reforços para o elenco. De acordo com informações do portal "Itatiaia", o Tricolor aguarda as indicações do técnico para fortalecer o grupo na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Thiago Silva, que já chegou e deverá estrear no próximo dia 21, deverá ser o único medalhão a ser contratado pelo Fluminense para o segundo semestre. Segundo o site, o Tricolor irá buscar nomes menos conhecidos e que poderão dar sustento ao elenco.



Na atual temporada, o clube carioca buscou reforços experientes e outros medalhões como Douglas Costa e Renato Augusto foram contratados. Porém, apenas Marquinhos, atacante, de 20 anos, que foi emprestado pelo Arsenal no começo do ano, se firmou como titular.



As prioridades são a contratação de um zagueiro e de um atacante. O Fluminense perdeu o zagueiro Marlon para o futebol árabe, e também corre risco de ver André e Jhon Arias se transferirem para a Europa.