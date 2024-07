André está próximo de retornar ao Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/07/2024 09:51 | Atualizado 03/07/2024 09:59

Rio - Recuperado de uma lesão no ligamento do joelho direito, André está próximo de retornar aos gramados. O volante, de 22 anos, já treina com bola há quase um mês e pode voltar a campo nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo marca a estreia do técnico Mano Menezes.

André sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 25 de abril , no empate sem gols com o Cerro Porteño, no Paraguai, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O volante não precisou passar por cirurgia e encarou um longo processo de recuperação com fisioterapia. Ele voltou a treinar com bola no dia 12 de junho.

Sem André, o Fluminense não venceu mais no Brasileirão. O volante esteve em campo justamente na última e até então única vitória tricolor, diante do Vasco, por 2 a 1, no Maracanã. Desde então, foram dez jogos, dois empates e oito derrotas. No período sem o camisa 7, as únicas vitórias foram pela Libertadores e Copa do Brasil.

Além disso, a ausência de André significou uma série de problemas para o Fluminense. O volante, ao lado do zagueiro Nino, foram peças fundamentais para o funcionamento do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz nos últimos dois anos. Sem eles, o Time de Guerreiros perdeu força na marcação e também na saída de bola, deixando a equipe fragilizada na defesa e inoperante no ataque.

No período sem André, Diniz tentou resolver o problema com Alexsander e Martinelli, mas não deu certo. O primeiro foi escolhido como substituto imediato, mas não teve bom desempenho e voltou a ser reserva. Se já estava refém da ausência de Nino, Diniz também ficou com André, não conseguiu tirar o Fluminense da lanterna do Brasileirão e foi demitido.

No primeiro treino comandado por Mano Menezes, que foi contratado para substituir Fernando Diniz, André foi testado no provável time titular. Entretanto, ele não participou de atividade completa e a participação na partida contra o Internacional, nesta quinta, dependerá do desempenho no treinamento desta quarta (3), no CT Carlos Castilho. O volante, no entanto, deve ser relacionado.

André é o terceiro jogador do atual elenco com mais partidas (186), atrás de Ganso (240) e Martinelli (203). O volante tem um aproveitamento de 58.6% % com a camisa tricolor. Em 186 partidas, o camisa 7 soma 96 vitórias, 39 empates e 51 derrotas, além de quatro gols. Ele fez parte do bicampeonato carioca em 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024.