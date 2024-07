Mano Menezes acertou com o Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 03/07/2024 07:50

Rio - Novo treinador do Fluminense, Mano Menezes, está de volta a um clube do Rio de Janeiro, após 11 anos. No Tricolor, ele, que conquistou títulos em outros grandes centros, terá a oportunidade de mudar sua história à frente de uma equipe da cidade.

Mano Menezes conquistou títulos de expressão por Corinthians e Cruzeiro. Além disso, também trabalhou e foi campeão no Grêmio. Conseguindo assim trabalhos bem-sucedidos em três dos principais centros do futebol brasileiro. Porém, sua experiência no Rio não foi boa.



Em 2013, após deixar a seleção brasileira, Mano Menezes assumiu o Flamengo. Sua passagem foi extremamente rápida e frustrante. No total, dirigiu o clube em 21 jogos, com oito vitórias, seis empates e sete derrotas. O trabalho durou pouco mais de dois meses.



No Fluminense, Mano terá um dos maiores desafios da sua vida, dirigindo um elenco que conquistou a Libertadores no ano passado, mas que vive péssima fase e ocupa no momento a última colocação do Brasileiro, faltando 25 rodadas para o fim do torneio.