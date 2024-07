Mano Menezes em coletiva no Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 03/07/2024 13:22 | Atualizado 03/07/2024 13:24

Rio - Apresentado como novo treinador do Fluminense, Mano Menezes, de 64 anos, terá o desafio de comandar uma equipe que em poucos meses saiu do título inédito da Libertadores para a última colocação do Brasileiro. O treinador reforçou sua confiança no elenco e pregou "simplicidade" para o clube das Laranjeiras superar o momento difícil.

"É bem comum que times campeões em anos seguintes tenham dificuldades. Porque você passa a ser mais estudado, passa a ser o objetivo dos outros. É um desafio de dificuldade, mas acredito que tem condição de sair dessa situação. Esse é o caminho que vamos seguir. Não dá para trabalhar a parte psicológica da parte técnica, então, você vê um problema de confiança, o torcedor inseguro. Então temos que recuperar essa condição, e em um momento mais difícil você deve ser simples, para recuperar a confiança", afirmou.



Sobre as diferenças das características entre ele e o antecessor Fernando Diniz, Mano elogiou o antigo trabalho do ex-treinador do Fluminense. Na opinião do novo técnico, as mudanças serão introduzidas com calma para que a transição ocorra da melhor forma possível.



"Eu e Diniz temos estilos diferentes, e claramente haverá uma mudança. Porém, isso não vai acontecer de uma hora para a outra. Até porque foi uma ideia de dois anos e que se tornou vencedora. Porém, tudo no futebol é cíclico. Creio que com pequenos ajustes, progressivamente, vamos fazer a transição de modo seguro, sem criar uma maior instabilidade", opinou.



Sobre o elenco do Fluminense, Mano Menezes elogiou os jogadores, inclusive os mais veteranos. Na opinião do técnico, ter um elenco com atletas com histórico vencedor é importante em situação complicadas como a atual.

"Acho o elenco do Fluminense muito qualificado tecnicamente, muitos jogadores vencedores e experientes. E o valor de jogadores assim em momentos como esses, de dificuldade, é muito importante. Principalmente no fator emocional. Equilibrar uma equipe sempre é a missão de um técnico e sempre será minha missão, e aqui no Fluminense não será suficiente", disse.

Mano Menezes afirmou que não acredita que o elenco do Fluminense terá dificuldade de assimilar seu modelo de jogo. O treinador elogiou a capacidade dos atletas tricolores e também citou sua experiência na função.

"Temos jogadores muito inteligentes para compreender a forma como eu entendo futebol. Tem alguns jogadores que me conhecem, tenho uma trajetória de 20 anos no esporte. A característica dos jogadores não atrapalha o que penso. O que manda no futebol é o rendimento, independente da idade. Vamos tentar estancar os resultados negativos e tomar as decisões certas à curto prazo", concluiu.