Marlon acertou com equipe dos Emirados ÁrabesDivulgação / Al Ain

Publicado 03/07/2024 08:21

Rio - Após ter seu contrato encerrado com o Fluminense no último domingo, o zagueiro Marlon, de 28 anos, já tem novo clube. O defensor acertou com o Al Ain, dos Emirados Árabes, e é aguardado nos próximos dias para realizar exames médicos. A contratação foi oficializada pela equipe árabe nas redes sociais.

Marlon pertence ao Shakhtar Donetsk e acionou a cláusula da Fifa que obriga o clube ucraniano a negociá-lo por conta da guerra envolvendo a Ucrânia. O zagueiro foi procurado pelo Fluminense, mas acabou rejeitando a proposta de redução salarial.



O zagueiro, de 28 anos, retornou ao clube carioca no meio do ano passado, e apesar de ter feito parte da conquista da Libertadores e da Recopa jamais conseguiu se firmar como titular. Marlon foi muito criticado por suas últimas atuações vestindo a camisa do Fluminense.



Formado em Xerém, Marlon deixou o clube carioca no fim da temporada de 2015 e atuou por clubes do futebol europeu como Barcelona, Sassuolo, Nice e Monza. O brasileiro é jogador do Shakhtar Donetsk desde 2021.