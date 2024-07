Galdames pode trocar o Vasco por clube chileno - Divulgação / Vasco

Galdames pode trocar o Vasco por clube chileno

Publicado 03/07/2024 07:20 | Atualizado 03/07/2024 07:49

Rio - O volante Pablo Galdames pode estar saindo do Vasco. De acordo com informações do jornalista chileno Bruno Sampieri, a Universidad Católica teria iniciado uma negociação com o clube carioca pera contratação do jogador. Os moldes da operação ainda estariam sendo discutidos.

O jogador, de 27 anos, teria o interesse de voltar a atuar em um clube do seu país. Caso, a Universidad Católica opte por um empréstimo, a equipe chilena iria dividir o salário do volante com o Vasco. Galdames tem contrato até o fim do ano.



A negociação não seria das mais fáceis por conta do salário do volante, que é considerado alto para os padrões do futebol chileno. Galdames chegou ao Vasco no começo do ano após passar três anos no futebol italiano, defendendo o Genoa e a Cremonese.



Até o momento, Galdames entrou em campo em 21 jogos pelo Vasco, fez dois gols e deu quatro assistências. A sua última partida foi na derrota para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul, no último dia 19.