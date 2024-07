Nonato perdeu espaço no Santos e pode reforçar o Fluminense na Série A do Brasileirão - Raul Baretta / Santos FC

Publicado 03/07/2024 21:20

Rio - O Fluminense abriu negociações pelo retorno do volante Nonato, atualmente no Santos. A ideia da diretoria Tricolor é contar com o jogador em um contrato de empréstimo até o fim de 2025 contando com opção de compra ao fim do vínculo. As partes já chegaram a um acordo, faltando apenas o aval do jogador para a transação ser concluída. As informações são do site "ge".

Nonato fez 55 jogos, com quatro gols e seis assistências pelo Fluminense, mas acabou deixando o clube em 2022 após o Internacional - dono dos direitos econômicos na época - aceitar uma oferta do Ludogorets, da Bulgária.

O jogador desembarcou na Vila Belmiro em agosto de 2023, também em um contrato de empréstimo, e foi comprado no início da atual temporada em negociação envolvendo Rwan Seco, que deixou o Peixe para atuar no futebol búlgaro.

No elenco do Alvinegro Praiano, Nonato não está sendo utilizado e sequer participa de atividades táticas. O empréstimo já era um desejo da diretoria do Santos.