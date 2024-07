Mano Menezes estreia pelo Fluminense nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Mano Menezes estreia pelo Fluminense nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 04/07/2024 09:48

Rio - Em crise e na lanterna do Brasileirão, o Fluminense aposta na experiência de Mano Menezes para reagir e evitar o rebaixamento. Com mais de 80% de risco de queda para a segunda divisão do futebol brasileiro, o Tricolor enfrenta o Internacional, nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do campeonato. O jogo marca a estreia do novo comandante.

Com vasta experiência e com passagem pela seleção brasileira entre 2010 e 2012, Mano Menezes tem um histórico positivo em estreias. Desde o primeiro jogo pelo Grêmio, em 2005, quando fez o seu primeiro grande trabalho, o treinador soma 11 estreias, sete vitórias, um empate e três derrotas, com 68,1% de aproveitamento.

No Fluminense, Mano Menezes terá uma missão quase que inédita em sua carreira: tirar um time da zona de rebaixamento. Para a estreia, o treinador prometeu fazer mudanças, como um estilo de jogo mais seguro, mas que pretende aproveitar um pouco do trabalho realizado pelo técnico Fernando Diniz ao longo dos últimos dois anos.

"A prioridade é fazer resultado. Ele é parte importante de qualquer trabalho. Acelera a evolução e todos se sentem mais seguros. Tem muita coisa boa do trabalho do (Fernando) Diniz que nós vamos manter. Talvez seja o time que tenha mais tranquilidade para tocar a bola em situações apertadas", disse Mano Menezes.

"Não vamos trazer tantos jogadores para a fase de construção para ter mais possibilidade de esticar. Vamos jogar um pouquinho mais direto, o que não significa dar chutão, até porque não temos características para ficar jogando bola longa para disputa. Mas que tenhamos um pouquinho mais de ambição para pegar o adversário desorganizado", completou.

Sem Marcelo e Felipe Melo, lesionados, e Thiago Silva, que ainda aguarda a abertura da janela para estrear, o técnico Mano Menezes deve escalar a base que estava sendo utilizada por Marcão nos últimos jogos. O treinador, no entanto, revelou que o volante André voltará a jogar após quase três meses. O jogador sofreu uma grave lesão no joelho em abril e está recuperado.

Estreias de Mano Menezes:

Grêmio (2005) - Gama 2 x 1 Grêmio (Série B)

Corinthians (2008) - Corinthians 3 x 0 Guarani (Paulistão)

Seleção Brasileira (2010) - Brasil 2 x 0 Estados Unidos (amistoso)

Flamengo (2013) - Flamengo 2 x 2 Coritiba (Brasileirão)

Corinthians (2014) - Portuguesa 1 x 2 Corinthians (Paulistão)

Cruzeiro (2015) - Cruzeiro 5 x 1 Figueirense (Brasileirão)

Cruzeiro (2016) - Santos 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

Palmeiras (2019) - Goiás 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Bahia (2020) - Bahia 0 x 1 Atlético-GO (Brasileirão)

Internacional (2022) - Fluminense 0 x 1 Internacional (Brasileirão)

Corinthians (2023) - Fortaleza 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)