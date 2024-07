Jhon Arias em partida contra o Brasil - AFP

Publicado 04/07/2024 08:22

Rio - Titular da seleção colombiano na Copa América, Jhon Arias, de 26 anos, vem acompanhando o momento complicado do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o empate com a seleção brasileira na última terça-feira, o meia-atacante mostrou confiança em uma recuperação da equipe na temporada.

"Sou muito grato ao Fernando. Já falei com ele, mandei mensagem agradecendo por tudo que fez por mim, pelo clube. Claramente tenho acompanhado o que está acontecendo com o Fluminense e tenho confiança que sairemos desse momento ruim que estamos atravessando", afirmou.



No entanto, a continuidade de Arias no Fluminense até o fim do ano é incerta. O nome do colombiano aparece na lista de vários clubes europeus. De acordo com o presidente Mário Bittencourt não houve nenhuma proposta pelo ídolo tricolor.



O último clube que apareceu como suposto interessado em Arias é o Atlético de Madrid, da Espanha. As informações foram ventiladas pelo site colombiano "Deportes RCN". O meia-atacante não deseja trocar o Fluminense por um mercado intermediário do futebol europeu, somente em uma das principais ligas.