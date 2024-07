André retorna ao Fluminense após quase três meses se recuperando de lesão - Lucas Merçon / Fluminense FC

André retorna ao Fluminense após quase três meses se recuperando de lesãoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 04/07/2024 12:29

Rio - Sem vencer há dez jogos no Brasileirão e afundado numa crise que parece interminável, o Fluminense tenta iniciar uma reação diante do Internacional, nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada. O jogo marca a estreia do técnico Mano Menezes, mas o Tricolor terá outra novidade em campo: o retorno do volante André.

Recuperado de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito , sofrida no dia 25 de abril, no empate sem gols com o Cerro Porteño, no Paraguai, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o volante foi relacionado para a partida contra o Internacional. O jogador não precisou passar por cirurgia e encarou um longo processo de recuperação com fisioterapia.

André voltou a treinar com bola no dia 12 de junho, mas não foi relacionado. Sem o volante durante quase três meses, o Fluminense não venceu mais pelo Brasileirão. Neste período, o Tricolor venceu apenas três vezes, sendo duas pela Libertadores e uma na Copa do Brasil. Já no Brasileiro, foram dez jogos, oito derrotas e dois empates. Ele esteve em campo na última e, até então, única vitória.

Por outro lado, o Fluminense terá dez desfalques, seja por lesão, suspensão ou convocação. Os zagueiros Felipe Melo e Manoel, os laterais Marcelo e Calegari, os meias Lima e Terans, e os atacantes Marquinhos e Isaac, estão lesionados. Além deles, o meia-atacante Jhon Arias está disputando a Copa América com a Colômbia, enquanto o colombiano Lucumí está suspenso por conta da expulsão contra o Grêmio.



Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes

LATERAIS: Diogo Barbosa, Guga, João Henrique, Justen e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: Antônio Carlos, Felipe Andrade e Thiago Santos

MEIAS: Alexsander, André, Arthur, Gabriel Pires, Martinelli, Ganso e Renato Augusto

ATACANTES: Douglas Costa, Germán Cano, John Kennedy, Kauã Elias e Keno