Diogo Barbosa, do Fluminense, em ação contra o Internacional - Lucas Merçon/Fluminense FC

Diogo Barbosa, do Fluminense, em ação contra o InternacionalLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/07/2024 22:44

Rio - Após o empate em 1 a 1 com o Internacional , nesta quinta-feira (4), Diogo Barbosa destacou que o sentimento é de tristeza pelo momento que passa o Fluminense , que não vence há 11 jogos. O lateral-esquerdo reforçou que o grupo queria e veio em busca da vitória no Maracanã. Por outro lado, não deixou de valorizar o ponto conquistado.

"Tristeza. Não tem outra palavra, a gente fica triste de estar passando por essa situação, deixar nosso torcedor assim. Falando sobre o começo de trabalho do Mano, primeiro jogo, jogo difícil contra o Inter. A gente vive uma fase que não é boa, sabemos disso. Era um jogo que a gente precisava vencer. Não conseguimos, mas o um ponto foi importante. Na situação que a gente está, é importante somar ponto", disse Diogo, ao "Premiere".

"Queríamos a vitória, não foi possível, mas eu, por conhecer o Mano e já ter trabalho com ele algumas vezes, tenho certeza que vai nos ajudar a nos tirar dessa situação. Estamos tentando, é um momento delicado. Não tem muito o que falar. Tristeza, tristeza. A nossa torcida apaixonada não merece passar estar passando por isso, mas sabemos que somos trabalhadores. Vamos continuar lutando para tirar o Fluminense dessa situação o mais rápido possível", completou.

A partida, como Diogo pontuou, marcou a estreia de Mano Menezes à frente do time. O Fluminense anunciou a contratação do treinador, que chegou para substituir Fernando Diniz, na última segunda-feira (1º) . No dia seguinte, terça (2) , ele deu início aos trabalhos junto ao grupo.

"Nós tivemos só dois dias para treinar com ele. Ele tentou fazer o mais simples possível. A gente veio de um trabalho de dois anos e meio com o professor Diniz, que é totalmente diferente dos outros treinadores. Então, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível à forma do Mano de jogar para conseguirmos as vitórias e sair dessa situação. Não tem muito o que falar, é trabalhar", finalizou Diogo Barbosa.

Com o resultado, o Tricolor findou uma sequência de seis derrotas consecutivas e voltou a pontuar no campeonato. O Fluminense soma sete pontos, mas permanece na lanterna.

A equipe do técnico Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. O jogo é válido pela 15ª rodada da competição.