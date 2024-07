Alexsander, do Fluminense, em ação contra o Internacional - Lucas Merçon/Fluminense FC

Alexsander, do Fluminense, em ação contra o InternacionalLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/07/2024 21:58 | Atualizado 04/07/2024 23:43

Rio - O Fluminense empatou com o Internacional por 1 a 1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (4), em jogo da 14ª rodada do Brasileirão. Igor Gomes abriu o placar para o Colorado, mas Paulo Henrique Ganso, no último lance do primeiro tempo, anotou um golaço para deixar tudo igual. A partida marcou a estreia do técnico Mano Menezes à frente do Tricolor.

Com o resultado, o Flu findou uma sequência de seis derrotas consecutivas e volta a pontuar no campeonato. O Tricolor soma sete, mas permanece na lanterna. A equipe do técnico Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. O jogo é válido pela 15ª rodada da competição.

O jogo

A história da etapa inicial pode ser divida em três partes. Nos primeiros dez minutos, tanto Fluminense quanto Internacional tiveram boas chances de abrir o placar no Maracanã. Pelo lado Colorado, Wanderson recebeu bom passe de Alan Patrick e finalizou de fora da área no cantinho para boa defesa do Fábio. Pouco depois, o Tricolor respondeu com Cano, que finalizou forte, mas a bola parou na trave.

Depois disso, o jogo ficou morno. O Tricolor até tinha mais a posse de bola e criava principalmente pelo lado esquerdo, mas não assustava. O Inter, por sua vez, não conseguia puxar contra-ataques e pouco fazia. Foi somente na reta final do primeiro tempo que as duas equipes acordaram e anotaram golaços no Maracanã.

O Inter saiu na frente com Igor Gomes, aos 40 minutos. Bruno Henrique tentou o passe na área, Antonio Carlos se esticou todo, mas não conseguiu tirar o perigo da bola. A bola sobrou para o lateral, que pegou de primeira para balançar as redes.

O Flu respondeu no último lance da etapa inicial, aos 49. Ganso recebeu a bola com liberdade no meio de campo e experimentou o chute. A bola fez efeito e enganou Fabrício, que não conseguiu fazer a defesa.



No retorno do intervalo, o Fluminense mostrou apetite pela virada, adiantou as linhas de marcação e pressionou o adversário. O Inter, porém, conseguiu conter a pressão e mudou o cenário.



O Colorado não só esfriou o Tricolor, como também cresceu na partida e começou a ditar o ritmo. Melhor em campo, o time de Porto Alegre chegou a mandar uma bola na trave após cobrança de falta.

Com o passar do tempo, o Internacional passou a cometer vários erros de passe e já não articulava boas jogadas de ataque. O Flu, então, respirou na partida, mas não conseguiu esboçar reação. Assim, o jogo terminou com o placar de 1 a 1.

Ficha técnica

Fluminense 1 x 1 Internacional

Data e hora: 4/7/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Cartões amarelos: Martinelli, Mano Menezes, Antonio Carlos, Diogo Barbosa, Douglas Costa e André (FLU) / Renê, Wanderson, Gustavo Prado, Lucas Alario, Alan Patrick, Eduardo Coudet e Robert Renan (INT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Igor Gomes (0-1) (40'/1ºT) / Paulo Henrique Ganso (1-1) (49'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Giga, 26'/2ºT), Antonio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Gabriel Pires, 30'/2ºT), Alexsander (Douglas Costa, 18'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto, 26'/2ºT); Keno e Germán Cano (John Kennedy, 18'/2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Igor Gomes (Hugo Mallo, 40'/2ºT), Fernando, Robert Renan e Renê; Rômulo (Mercado, 39'/2ºT), Bruno Henrique (Hyron, 38'/2ºT) e Alan Patrick; Gustavo Prado (Bruno Gomes, 12'/2ºT), Wanderson e Lucas Alario (Lucca Drummond, 30'/2ºT).