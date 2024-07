Paulo Henrique Ganso vive grande fase com a camisa do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Paulo Henrique Ganso tem sido o protagonista do Fluminense no Brasileirão. Com três gols marcados e cinco participações diretas, o camisa 10 é o artilheiro da equipe na competição e tem feito o possível para tirar o Tricolor das Laranjeiras da zona de rebaixamento.

Ou seja, participou de 45.4% dos gols.

Com o gol marcado no empate com o Internacional , Ganso chegou a três no Brasileirão e se tornou o artilheiro do Fluminense. Além disso, o camisa 10 tem duas assistências e soma cinco participações diretas nos 11 gols marcados pelo Fluminense.

Ganso marcou os últimos dois gols do Fluminense no Brasileirão (ambos em chutes de fora da área contra Atlético-GO e Internacional). Além disso, ele foi responsável pela construção da jogada que gerou o pênalti convertido por Marcelo contra o Juventude.