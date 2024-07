Nonato está de volta ao Fluminense, agora emprestado pelo Santos - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Nonato está de volta ao Fluminense, agora emprestado pelo SantosMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 06/07/2024 17:19

Rio - O Fluminense foi ao mercado de transferências e acertou a contratação do volante Nonato, do Santos, por empréstimo até o julho de 2025 com possibilidade de renovação até dezembro. Esta será a segunda passagem do meio-campista, de 26 anos, pelo clube das Laranjeiras.

A negociação não envolve uma compensação financeira para a equipe que disputa a Série B do Brasileirão. Nonato não vinha sendo utilizado no elenco comandado por Fábio Carille, e a diretoria viu com bons olhos abrir espaço para possíveis novas chegadas. As informações são do "ge".

Nonato defendeu o Fluminense também por empréstimo de julho de 2021 a agosto de 2022, na época cedido pelo Internacional. A diretoria tricolor tinha opção de compra firmada em contrato, mas os gaúchos negociaram o jogador com o Ludogorets, da Bulgária. Pelo Flu, foram 55 jogos, quatro gols e seis assistências.

O Santos, que acertou a chegada do jogador também em um contrato de empréstimo em 2023, mesmo com a queda para a Série B, exerceu a compra em janeiro deste ano, cedendo o atacante Rwan Seco para os búlgaros além de 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação da época).