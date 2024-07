Time do Fluminense em treinamento no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense

Time do Fluminense em treinamento no CT Carlos Castilho Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/07/2024 13:28

Fluminense volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (7), quando vai até Castelão enfrentar o Fortaleza, em jogo válido pela 14ª rodada. O Tricolor Carioca busca a primeira vitória como visitante neste Brasileirão e conta com um dado favorável para atingir tal objetivo: o bom retrospecto recente contra o Leão do Pici. Rio - Ovolta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (7), quando vai até Castelão enfrentar o Fortaleza, em jogo válido pela 14ª rodada. O Tricolor Carioca busca a primeira vitória como visitante neste Brasileirão e conta com um dado favorável para atingir tal objetivo: o bom retrospecto recente contra o Leão do Pici.

Fluminense e Fortaleza fizeram 12 jogos desde que o Leão do Pici voltou à Série A do Brasileirão, em 2019. Ao todo, o Tricolor Carioca possui sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

O retrospecto do Fluminense também conta com os duelos válidos pelas quartas de finais da Copa do Brasil de 2022. O Tricolor Carioca venceu o duelo de ida, no Castelão, por 1 a 0, e empatou na volta, no Maracanã, por 2 a 2, e garantiu a classificação para as semifinais daquela edição da competição.

Com isso, o Fluminense busca sua primeira vitória como visitante no Brasileirão e melhorar sua situação na competição. O Tricolor é o último colocado, com sete pontos, e precisa conquistar triunfos para sair dessa posição e se afastar da zona de rebaixamento.