Marquinhos em treinamento pelo FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 07/07/2024 09:55 | Atualizado 07/07/2024 09:56

Fluminense divulgou, na manhã deste domingo (7), a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Fortaleza, que acontece no mesmo dia, às 16h, na Arena Castelão. A principal novidade da relação é a presença do atacante Marquinhos. Rio - Odivulgou, na manhã deste domingo (7), a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Fortaleza, que acontece no mesmo dia, às 16h, na Arena Castelão. A principal novidade da relação é a presença do atacante Marquinhos.

lesão na coxa direita sofrida durante o jogo contra o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Brasileirão. Ele retornou às atividades no CT Carlos Castilho na última semana e estará à disposição de Mano Menezes para o jogo contra o Fortaleza. O jogador de 21 anos se recuperou de uma, pela 10ª rodada do Brasileirão.e estará à disposição de Mano Menezes para o jogo contra o Fortaleza.

Por outro lado, o Fluminense continuará com outros desfalques importantes. Marcelo, que também voltou aos treinamentos da última semana, permanecerá como ausência para o duelo contra o Fortaleza. Além do lateral, o Tricolor não poderá contar com: André e Diogo Barbosa (suspensos); Terans, Lelê, Lima, Felipe Melo, Manoel, Calegari e Isaac (tratamento de lesão); Arias (convocado à seleção da Colômbia).

O Fluminense vive grande crise e ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O duelo com o Fortaleza é válido pela 15ª rodada.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

Fábio

Gustavo Ramalho

Vitor Eudes



Defensores

Antonio Carlos

Felipe Andrade

Guga

João Henrique

Justen

Samuel Xavier

Thiago Santos



Meio-campistas

Alexsander

Arthur

Gabriel Pires

Martinelli

PH Ganso

Renato Augusto

Wallace Davi



Atacantes

Douglas Costa

Germán Cano

Jan Lucumí

John Kennedy

Kauã Elias

Keno

Marquinhos