Antônio Carlos, zagueiro do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 07/07/2024 18:40

Não foi dessa vez que o Fluminense reagiu no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (7), fora de casa, pela 15ª rodada, o time comandado por Mano Menezes foi mal em campo e perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza . Após o jogo, o zagueiro Antônio Carlos desabafou, mas mostrou confiança na reversão do cenário de desespero na tabela.

"É difícil um momento desses, mas sabemos que temos que trabalhar, continua lutando. A gente sabe a equipe que a gente tem. Infelizmente, por descuidos nossos, a gente acaba pecando em uma chance que o adversário tem, que não podemos dar e falamos sobre isso no vestiário, e a gente vai e toma o gol", iniciou Antônio Carlos.

"A gente é guerreiro para cara***. Sabemos que vamos sair dessa situação e vamos lutar até o final. Acho que não faltou nada. Estamos lutando, correndo, trabalhando para caramba. Tivemos algumas chances... Pelo momento que estamos vivendo, tem o último passe, a gente não chuta... Então temos que melhora isso. A falta de confiança está influenciando. Mas vamos voltar", completou.

Com o resultado, o Tricolor segue amargando a última colocação na tabela do Brasileirão, com apenas sete pontos somados em 45 disputados. O próximo compromisso é na quinta-feira (11), contra o Criciúma, fora de casa.