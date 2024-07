Mano em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Mano em treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/07/2024 08:50

Rio - Em seus dois primeiros jogos à frente do Fluminense, Mano Menezes tomou uma decisão que vinha sendo pedida pelos torcedores tricolores nas última semanas nos jogos do Brasileiro. O treinador rejuvenesceu a média de idade da equipe no começo das partidas da competição, porém, até o momento, o clube carioca não colheu uma melhora nos resultados.

Em seus dois primeiros jogos à frente do Fluminense, Mano escalou uma equipe mais jovem que Marcão e Fernando Diniz nas suas últimas partidas no comando tricolor. No entanto, o resultado foi um empate contra o Internacional, no Maracanã, e uma derrota para o Fortaleza, no Castelão.



Na sua estreia, diante do Colorado, Mano Menezes escalou uma equipe com média de idade de 31 anos. Na partida do último domingo, contra o Fortaleza, o treinador conseguiu reduzir e colocou em campo um time com média de 29,09 anos. Apesar disso, o Flu voltou a ser derrotado.



Como viés comparativo, Marcão escalou uma equipe com média de 32, 3 anos contra o Grêmio, e com 33 anos de média contra o Atlético-GO. O Fluminense foi derrotado nas duas partidas. Em seus últimos jogos, Fernando Diniz escalou uma equipe com média de 31,5 anos contra o Flamengo. Contra o Cruzeiro, o treinador sofreu com alguns desfalques e acabou escalando uma equipe mais jovem, com a média de idade de 30,7 anos. Porém, no jogo anterior, como praticamente todo o elenco à disposição, Diniz colocou em campo uma equipe com média de 32,2 anos contra o Atlético-GO. O técnico saiu derrotado nos três jogos.



A pouca mudança com o rejuvenescimento de Mano Menezes nos últimos jogos indica que o Fluminense precisa de uma evolução maior, além de peças mais jovens na equipe. A situação também parece indicar que para superar o momento complicado, o Tricolor terá que buscar reforços para fortalecer no seu elenco.