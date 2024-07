Mano Menezes - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 09/07/2024 09:50

Rio - O Fluminense ainda não conseguiu encontrar forças para reagir no Brasileirão. Na lanterna, o Tricolor completou 12 jogos de jejum após a derrota para o Fortaleza, domingo (7), e igualou a pior sequência da sua história na competição. Apesar das mudanças e de apresentar uma melhora de desempenho nos dois jogos sob o comando de Mano Menezes, o Time de Guerreiros não venceu com o comandante.

Em 1974, o Fluminense ficou 12 jogos sem vencer no Brasileirão (seis empates e seis derrotas). Apesar de igualar o pior jejum de vitórias, a situação neste ano é pior (três empates e nove derrotas). Para evitar atingir a pior marca de sua história na competição, o Tricolor terá que conquistar a primeira vitória sob o comando de Mano Menezes nesta quinta-feira (11), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse.

Nos dois primeiros jogos, Mano Menezes fez mudanças pontuais. Entre as principais, o treinador gaúcho rejuvenesceu a escalação e indicou que deve dar mais oportunidades para os jovens , sobretudo na etapa final. Gabriel Pires e Douglas Costa, por exemplo, foram utilizados contra o Internacional, mas não entraram em campo contra o Fortaleza.

O Fluminense enfrenta o Criciúma, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o lanterna com apenas sete pontos conquistados e tem 87,8% de risco de rebaixamento para a segunda divisão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.