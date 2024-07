Rigoni entra na mira do Fluminense - FOTO: RUBENS CHIRI/SAOPAULOFC.NET

Publicado 10/07/2024 18:57

Rio - Em busca de reforços para sair da lanterna do Brasileirão, o Fluminense tem negociações avançadas para contratar Emiliano Rigoni. O atacante argentino, ex-São Paulo, estava livre no mercado desde que deixou o Austin, dos Estados Unidos, em maio. A informação é do jornalista César Luis Merlo.



A proposta do Tricolor, inicialmente, é por um contrato de dois anos com o jogador, que ainda está avaliando. Caso aceite, será o segundo reforço da era Mano Menezes no clube das Laranjeiras — Nonato está perto de ser anunciado

Não seria a primeira vez que Rigoni no futebol brasileiro. Entre 2021 e 2022, atuou pelo São Paulo. O começo no time paulista foi meteórico, chegando a marcar 11 gols nos seus primeiros 29 jogos. No entanto, seu desempenho caiu drasticamente, culminando em sua saída.

Na passagem pelo Austin, Rigoni fez 58 jogos, colocou a bola na rede seis vezes e deu seis passes passes para gol.