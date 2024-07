Thiago Silva em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/07/2024 08:05 | Atualizado 10/07/2024 08:06

Rio - Falta pouco. O Fluminense conta os dias, horas e minutos para ter Thiago Silva e Jhon Arias à disposição. Com a aberta da janela de transferências nesta quarta-feira (10), os clubes poderão realizar as inscrições a partir desta quinta (11), conforme determinado pela CBF, e terão os reforços liberados para a 17ª rodada do Brasileirão. E essa é uma das esperanças dos tricolores para reagir no ano.

Além do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense também acertou a contratação do volante Nonato, de 26 anos, por empréstimo junto ao Santos. O jogador retorna ao clube após dois anos. A diretoria tricolor ainda busca a contratação de mais três jogadores, priorizando um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante, para atender o pedido do técnico Mano Menezes.

A chegada dos reforços não é a única esperança do Fluminense. O retorno do atacante Jhon Arias, que está disputando a Copa América com a Colômbia, também. O colombiano tem se destacado com a seleção colombiana, que chegou à semifinal da competição contra o Uruguai. Com isso, ele disputará pelo menos o terceiro lugar e só retorna na próxima semana.

A Copa América termina no próximo dia 14 de julho. Apesar do interesse de clubes do exterior em Arias, o Fluminense tentará mantê-lo até o fim da temporada, assim como o volante André. Ambos são considerados peças importantes para o restante do ano. Sem eles, a luta contra o rebaixamento, sem dúvidas, será ainda mais difícil.

Após enfrentar o Criciúma, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), fora de casa, o Fluminense volta a campo somente no dia 21, contra o Cuiabá, também longe do Maracanã. O técnico Mano Menezes terá pela primeira vez uma sequência de treinos para implementar o seu jogo e poderá trabalhar também pela primeira vez com o "time principal" à disposição.