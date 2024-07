John Kennedy em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

John Kennedy em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/07/2024 16:48

Rio - Herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy, de 22 anos, recebeu mais uma convite para deixar o Fluminense. De acordo com informações do portal "Trivela", o jovem foi procurado por uma equipe dos Estados Unidos, porém, rejeitou a possibilidade porque não quer deixar o clube carioca.

Assim como a grande maioria do elenco tricolor, John Kennedy não vive uma boa temporada. O Fluminense avalia com bons olhos uma possível venda do atacante, que novamente voltou a viver momentos de problemas extracampo em 2024.



Considerado uma grande promessa de Xerém, John Kennedy conseguiu viver uma temporada no ano passado, sendo decisivo no título da Libertadores, marcando em todas as eliminatórias das oitavas até a final da competição.



Com interesse de outros clubes do futebol do exterior, John Kennedy tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Neste ano, o atacante entrou em campo em 21 partidas e fez três gols.