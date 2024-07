Jogadores do Fluminense posam para foto antes de jogo no Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/07/2024 19:37

Rio - Adversários nesta quinta-feira (11), Fluminense e Criciúma voltarão a se enfrentar pelo Brasileirão após quase dez anos. As equipes entram em campo às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

O último duelo aconteceu pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, quando o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Tigre por 4 a 2, no Maracanã. Os gols foram marcados por Wagner (duas vezes), Conca e Fred, para o Fluminense. e Ronaldo Alves e Lucca fizeram pelo lado do time de Santa Catarina.



No geral, pelo torneio nacional, foram 14 confrontos, com oito vitorias para o Flu, dois empates e quatro vitórias para o Criciúma.

Em último na tabela do campeonato, com sete pontos, o Fluminense se vê em uma situação crítica no Brasileirão. O Tricolor tem, atualmente, 87,8% de cair para a segunda divisão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.