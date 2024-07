Cuiabano e Gustavo Scarpa em ação no duelo entre Botafogo e Atlético-MG - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 08/07/2024 14:47 | Atualizado 08/07/2024 14:48

Rio - Após a vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG, por 3 a 0, no Nilton Santos, no último domingo (7) , o meio-campista Gustavo Scarpa reclamou de um pênalti não marcado para o Galo nas redes sociais. Além disso, ironizou a empresa contratada por John Textor, dono da SAF do Glorioso, para monitorar lances em tempo real.

"E agora, Good Game?", escreveu Scarpa em inglês em uma postagem que mostra o lance em que Cadu é derrubado por Damián Suárez na grande área, aos 15 minutos da segunda etapa. O árbitro não marcou pênalti e o VAR também não interviu.

A Good Game é uma empresa contratada pelo norte-americano para analisar lances em que o time pode ter sido prejudicado pela arbitragem. Recentemente, inclusive, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, revelou que também iria selar acordo com a empresa que assessora ao Botafogo

O resultado fez o Alvinegro assumir a 2ª posição na tabela, com 30 pontos, e encostar ainda mais no líder Flamengo, que tem 31. O Galo, enquanto isso, ocupa o 12º lugar, com 18 somados até aqui.