Luiz Henrique marcou belo gol em chute de fora da área contra o Atlético-MG - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique marcou belo gol em chute de fora da área contra o Atlético-MGVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/07/2024 12:40

O Botafogo virou especialista em finalizações de longa distância. O Alvinegro Rio -. O Alvinegro venceu o Atlético-MG por 3 a 0 , neste domingo (7), no Nilton Santos, pela 15ª rodada do Brasileirão, com uma marca da equipe de Artur Jorge: os chutes de fora da área.

Luiz Henrique abriu o placar no primeiro tempo com o chute da entrada da área, enquanto Cuiabano e Savariano marcaram na etapa final da mesma forma. Com isso, o Botafogo se isolou como o time que marcou mais gols em finalizações de longa distância no Brasileirão.

Ao todo, o Botafogo já marcou oito gols em chutes de fora da área no Brasileirão. O número representa 30,7% dos gols do Glorioso no Brasileirão. Flamengo, Bahia e Juventude dividem a segunda posição, com cinco cada.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Botafogo chegou aos 30 pontos na segunda posição e diminuiu a diferença para o líder Flamengo para apenas um. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 16ª rodada.