Tchê Tchê é o capitão do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/07/2024 18:53

Rio - Ativo no mercado em busca de novas peças para o elenco em 2024, o Botafogo foca também em manter a base montada nas últimas temporadas e abriu conversas pela renovação de contrato com o volante Tchê Tchê. O vínculo do camisa seis vai até dezembro deste ano.

Capitão do Glorioso nos últimos jogos com Artur Jorge, Tchê Tchê está no grupo de oito jogadores que já podem assinar pré-contrato com outras equipes . Assim, deixaria o Alvinegro sem retorno financeiro. As informações são do "UOL".

Na atual temporada, o jogador soma 32 partidas pelo Botafogo com um gol marcado. Ao todo, desde sua chegada, em abril de 2022, são 127 jogos com a camisa alvinegra - a maior marca de sua carreira por um clube - e muita identificação com o torcedor.

As conversas, no entanto, ainda estão em estágio inicial. Nomes importantes do elenco do Botafogo, como Marlon Freitas e Gregore, levantaram campanha nas redes sociais com a "#renovacapitão" em publicação de Tchê Tchê.