Publicado 08/07/2024 17:33

Rio - Nesta segunda-feira, 8, o Botafogo lançou a camisa alvinegra de mangas longas, que faz parte da comemoração dos 130 anos do clube. A peça está à venda no site store.botafogo.com.br por R$ 799,99. A edição é limitada.

De acordo com o Glorioso, os sócios têm até 20% de desconto. O vídeo de divulgação contou com a participação de Thiago Almada, reforço do Alvinegro para a temporada , e Hanna Santos, neta de Nilton Santos e comentarista da Botafogo TV.

Agenda



O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Vitória no Barradão. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro soma 30 pontos e aparece na vice-liderança do campeonato.