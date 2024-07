Thiago Almada é a nova contratação do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 06/07/2024 11:21 | Atualizado 06/07/2024 11:22

Botafogo anunciou neste sábado (6) a contratação do meia Thiago Almada, ex-Atlanta United. O argentino chega ao Alvinegro como o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. A Eagle Football, holding do empresário John Textor, desembolsará 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões na cotação atual), sendo 22 fixos e mais três em bônus combinados em contrato, para contar com ele. Rio - Oanunciou neste sábado (6) a contratação do meia Thiago Almada, ex-Atlanta United. O argentino chega ao Alvinegro como o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. A Eagle Football, holding do empresário John Textor, desembolsará 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões na cotação atual), sendo 22 fixos e mais três em bônus combinados em contrato, para contar com ele.

Hora do jogo, torcida mais apaixonada do MUNDO! Uma carta especial espera por vocês! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KUXTwPXNUh — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 6, 2024

Allan e o atacante Igor Jesus, que já treinam com elenco alvinegro. Os três jogadores só poderão estrear pelo time comandado por Artur Jorge a partir do dia 10 de julho, que é a data que marca a abertura da janela de transferências internacional. Almada é a terceira contratação do Botafogo desta janela. Além dele, chegaram ao clube o volantee o atacante, que já treinam com elenco alvinegro. Os três jogadores só poderão estrear pelo time comandado por Artur Jorge a partir do dia 10 de julho, que é a data que marca a abertura da janela de transferências internacional.

fará parte do elenco da seleção argentina que disputará as Olimpíadas de Paris. Entretanto, Almada deve demorar um pouco mais para fazer sua estreia pelo Botafogo. Isso porque o meia

O meia argentino assinou contrato válido até junho de 2029 com o Botafogo. Entretanto, existe a possibilidade de que Almada defenda o Botafogo somente até o fim do ano, e, a partir de janeiro, se transfira para o Lyon, que também faz parte da holding esportiva do empresário norte-americano.

Revelado na base do Vélez Sarstifield, Thiago Almada deixou a Argentina em 2022 rumo ao futebol dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco campeão do mundo na Copa do Catar, e no total pelo Atlanta United atuou em 82 jogos, fez 25 gols e deu 26 assistências.