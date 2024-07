Thiago Almada é o grande reforço do Botafogo para o segundo semestre - Vítor Silva/Botafogo

Thiago Almada é o grande reforço do Botafogo para o segundo semestreVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/07/2024 15:18

Rio - Com o anúncio oficial da contratação do meio-campista Thiago Almada, o Botafogo dá mais um passo e se estabelece como dono da maior contratação da história do futebol brasileiro com a transação que pode chegar a R$ 137 milhões. Além disso, o reforço aumenta a planilha de gastos do empresário John Textor na temporada de 2024.

A reformulação no elenco visando brigar em todas as frentes no ano já ultrapassou a casa dos R$ 260 milhões em custos fixos - isto pois, em alguns casos, como os de Almada e Luiz Henrique, os contratos possuem gatilhos como metas que podem aumentar o montante. Ao todo, foram 17 contratações.

Confira os custos do Botafogo com elenco em 2024:

Thiago Almada: 22 milhões de dólares (R$ 120,6 milhões)

Luiz Henrique: 16 milhões de euros (R$ 85,9 milhões)

Gregore: 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões)

Savarino: 2,7 milhões de dólares (R$ 13,1 milhões)

Cuiabano: R$ 8 milhões

Lucas Halter: R$ 7 milhões

John Victor: R$ 1,5 milhão de dólares (R$ 5,8 milhões)

Carlos Alberto (comprado após empréstimo): 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões)

Newton (comprado após emprésitmo): R$ 1,2 milhão

Raul Steffens: R$ 40 mil

Damián Suárez: Sem custos

Emerson Urso: Sem custos

Óscar Romero: Sem custos

Pablo: Sem custos

Jeffinho: Sem custos

Allan: Sem custos

Igor Jesus: Sem custos