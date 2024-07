Igor Jesus defendeu o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, na última temporada - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Novo reforço do Botafogo , Igor Jesus foi apresentado na tarde desta sexta (5). O atacante, que irá vestir a camisa 99, celebrou a chance de defender as cores do clube e avaliou a competição que terá com Júnior Santos e Tiquinho Soares no ataque do Glorioso.

"Muito feliz de poder chegar a um grande clube brasileiro. O Botafogo está numa crescente muito grande. Agradecer a todos por terem feito as coisas da melhor maneira para mim e para minha família e também o planejamento de carreira que ofereceram a mim. Sentimento de gratidão, espero dar muitas alegrias à torcida do Botafogo", comemorou Igor Jesus.



"Os dois têm muita qualidade, tenho percebido isso no treinamento. Particularmente vou aprender com eles, porque são jogadores com mais experiência do que eu. Isso vai do dia a dia, cada um dando seu melhor, procurando seu espaço, e o técnico vai ver quem está no melhor momento e colocar. Procuro me preparar bem, até porque estou há um tempo sem jogar, mas no dia a dia eu estou me preparando para quando tiver a oportunidade, aproveitar", analisou.



Anunciado na última segunda (1º) , o jogador só poderá estrear a partir da 17ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 17 de julho, contra o Palmeiras. Ele, no entanto, despistou sobre quando jogará sua primeira partida pelo Botafogo: "Quero me preparar bem primeiro, para ficar bem fisicamente para não ter nenhum tipo de problema na sequência do campeonato. Vou sempre deixar meu melhor, sou um cara aguerrido, que gosta de lutar jogo a jogo."

Confira outras respostas de Igor Jesus

Volta ao Brasil

"Voltei ao Brasil pensando nesse objetivo (Seleção). Tive a oportunidade de me naturalizar ao país árabe, mas acho que tenho muita capacidade de estar na seleção e no dia a dia vou fazer meu melhor para que isso um dia possa acontecer."

Posicionamento

"Sou um centroavante de área, às vezes gosto de sair para jogar também. Sou um cara que tem uma boa finalização, cabeceia bem, sempre disposto a lutar pelo grupo e pelo Botafogo. Me sinto bem jogando dentro da área, ali sou especialista, porque fazer gol é muito bom (risos). Quanto mais perto do gol, facilita mais para mim. Então, de centroavante seria a melhor opção."

Período nos Emirados Árabes

"Nos Emirados cresci muito como pessoa, cheguei lá como menino e saí como homem, hoje chego aqui como um homem, não como um garoto. A cultura é totalmente diferente, os árabes me receberam muito bem desde o começo, procurei me adaptar rapidamente. Em pouco tempo consegui alcançar algo grandioso junto com meus companheiros, o que me fez crescer cada vez mais. Chego ao Botafogo querendo alcançar algo grandioso, ganhar títulos com o grupo e sair daqui como ídolo."

Libertadores

"É muito bom jogar a Libertadores, é uma competição gigantesca, que dá vaga no Mundial. São muitas equipes de muita qualidade e, para isso, temos que fazer nosso melhor no dia a dia que tudo vai dar certo. O grupo tem muitos jogadores que podem resolver jogo a jogo, porque tem muita qualidade, no dia a dia todo mundo querendo sempre o melhor do outro. Assim vamos alcançar nossos objetivos."

Relação com Allan

"Cheguei e me surpreendi pela pessoa que ele mostrou ser. É um cara que vem me ajudando muito no dia a dia. Joguei contra ele nos Emirados, me deu umas pancadinhas, deixei procurar também o bracinho ali (risos), mas é coisa de jogo. Vou aprender muito com ele aqui. O grupo é bom, todos têm muita qualidade. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos que são ganhar títulos."

Artur Jorge

Tive conversa (com Artur Jorge) no dia que eu cheguei. Ele pediu para eu ir com calma, eu venho de 20 dias sem ter um trabalho intenso e os trabalhos aqui os jogadores são muito competitivos, eles estão vindo de uma sequência muito grande. Não tem como eu, com 20 dias parado, seguir o mesmo ritmo. Pouco a pouco, estou conquistando o meu espaço e vou ficar bem fisicamente para estar preparado para cada jogo.