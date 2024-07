Segovinha em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2024 18:48

Rio - Reintegrado ao Botafogo nesta semana após empréstimo ao RWD Molenbeek, da Bélgica, Segovinha pode deixar o clube. De acordo com seu agente, Diego Serratti, o Glorioso tem uma proposta em mãos para vender o paraguaio.

"Ele teve um grande semestre na Bélgica, terminou jogando todas as partidas, e voltou ao Botafogo. Apresentamos uma proposta, estamos negociando com outro clube, mas dependemos do Botafogo para ver se vão utilizá-lo ou não" revelou Serrati, que completou:



"Apresentamos (a proposta) ao clube e o clube está analisando. Entendo que querem que ele fique. Ele terminou muito bem na Europa, jogando. Dependemos deles, se vão utilizá-lo ou não", disse ao programa "Cardinal Deportivo".

Formado na base do Guarani, do Paraguai, o atacante chegou ao Botafogo no ano passado. Após um bom começo, o jovem acabou vivendo um momento ruim, que coincidiu com a derrocada alvinegra no segundo turno do Brasileiro. Pelo time carioca, Segovinha atuou em 29 jogos, não fez gols e deu duas assistências.



Já na Bélgica, disputou apenas sete jogos e deu uma assistência pelo RWD Molenbeek, clube John Textor que acabou rebaixado para a segunda divisão ao final da temporada.