John Textor é acionista majoritário do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor é acionista majoritário do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/07/2024 17:45 | Atualizado 04/07/2024 18:02

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor saiu em defesa de Marlon Freitas e rebateu a Abrafut. Isso porque a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil anunciou que irá ao STJD em razão da declaração do volante, que falou em "lutar contra o sistema" para criticar a arbitragem do jogo contra o Cuiabá, na última quarta-feira (3).

"ABRAFUT: A liberdade de expressão morreu no Brasil! Defendemos o indefensável, e puniremos todos aqueles que falam contra nós!", escreveu John Textor, que ainda adicionou um emoji de palhaço.

Publicação de John Textor, do Botafogo, no Instagram Reprodução/Instagram @john_textor



No intervalo da partida contra o Cuiabá, que terminou com vitória do Botafogo por 2 a 1 , Marlon Freitas concedeu entrevista ao SporTV e não escondeu a insatisfação com o pênalti assinalado contra o Alvinegro.

"Não sei se foi pênalti, enfim. Rolou o jogo e depois voltaram, é uma coisa que vamos ter que lutar contra o sistema, não tem jeito, nós estamos dentro de campo. É cabeça erguida", disse o camisa 17.

Nesta quinta-feira, 4, a Abrafut emitiu nota e garantiu que entrará com uma notícia de infração para que Marlon "esclareça de forma elucidativa no STJD" qual sistema seria esse. Confira abaixo:

No jogo de ontem (03/07/24) entre Cuiabá X Botafogo, o jogador do time visitante, Marlon Freitas, ao ser entrevistado, disse não saber se o pênalti estava correto e que "não tem jeito, VAMOS TER QUE LUTAR CONTRA O SISTEMA".

Esclarecendo que o pênalti marcado pelo árbitro Paulo Zanovelli, foi corretamente sinalizado, não existindo nenhuma dúvida quanto à essa marcação.



A ABRAFUT em nome de todos os árbitros do Brasil, quer saber qual é o sistema ao qual o jogador do Botafogo se referiu.



Queremos que o Marlon explique com detalhes sobre o "SISTEMA" mencionado por ele no contexto de todo seu pronunciamento.



Nossa associação, ABRAFUT, entrará com uma notícia de infração para que Marlon Freitas esclareça de forma elucidativa no STJD que sistema é esse.