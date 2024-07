Carlos Leiria substitui Eduardo Oliveira, que foi demitido na última quinta (27) - Divulgação / Botafogo

Carlos Leiria substitui Eduardo Oliveira, que foi demitido na última quinta (27)Divulgação / Botafogo

Publicado 04/07/2024 14:33 | Atualizado 04/07/2024 14:34

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta (4), a contratação do técnico Carlos Leiria para a equipe sub-20. Ele chega para substituir Eduardo Oliveira, que foi demitido na última semana após a goleada sofrida para o Athletico-PR por 6 a 1, pelo Brasileirão da categoria.

Leiria possui experências como treinador nas bases de Corinthians e Internacional, e chega ao Glorioso após deixar o comando técnico da equipe profissional do Resende.



"Eu me sinto um privilegiado em vestir a camisa do Botafogo. Estar nesse seleto grupo de profissionais que representam um clube de tantas glórias, tradição e que conta atualmente com um projeto ambicioso em ser referência na formação de jogadores me motivou muito", disse Leiria, que completou:

"A expectativa a curto prazo é fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro e um ótimo trabalho dentro da metodologia que está sendo desenvolvida no Clube para que, a longo prazo, possamos fomentar jogadores para a equipe profissional, evoluindo os mesmos em suas competências e valências por meio dos treinamentos."

O Alvinegro soma apenas oito pontos e aparece na 18ª colocação do Brasileirão sub-20. Até aqui, são quatro derrotas, cinco empates e apenas uma vitória.



O novo treinador já vinha comandando os treinos da equipe nesta semana e estreará no duelo diante do Corinthians, nesta quinta, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.