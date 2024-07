Gregore, do Botafogo, recebeu entrada dura de jogador do Cuiabá - Reprodução

Publicado 04/07/2024 17:21

polêmica falta de Filipe Augusto em Gregore, na partida entre Cuiabá e Botafogo, na última quarta (3), na Arena Pantanal. Os alvinegros queriam o cartão vermelho para o volante. Rio - A CBF divulgou, na tarde desta quinta-feira (4), os áudios da atuação do VAR na, na. Os alvinegros queriam o cartão vermelho para o volante.

O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando Filipe deu um pisão em Gregore. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva optou por dar falta e apenas cartão amarelo para o camisa 5 do Dourado. O VAR, por sua vez, manteve a decisão de campo por entender que houve "intensidade média" no lance.

"Tem um pisão aqui, tá? Não tem intensidade alta, realmente pega entre o pé e o tornozelo, há uma leve torção, mas a intensidade não é alta, é intensidade média. Por essa imagem, ele erra a bola e o que atinge (o Gregore) não é nem a trava, é a parte do meio da chuteira. Não vejo uma intensidade alta de cartão vermelho. Pela (câmera) dois, tem o contato e ele termina no chão. Eu não vejo intensidade alta e nem ponto de contato pleno para cartão vermelho. O contato é na parte do meio da chuteira, o contato é embaixo. Tem uma leve dobra de articulação. Pode seguir a decisão de campo", disse a árbitra de vídeo Charly Wendy Straub Deretti.