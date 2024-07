Savarino fez o terceiro gol da vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2024 23:30

Rio - De volta ao Botafogo após disputar a Copa América pela seleção venezuelana, Jefferson Savarino fez um dos gols da vitória do clube carioca sobre o Atlético-MG por 3 a 0. O atacante citou um pedido especial do treinador Artur Jorge e reforçou a qualidade do adversário deste domingo.

"Fico feliz por tudo que vivia com a minha seleção nesses dias. O treinador me ligou porque me queria concentrado com o time, fico feliz de ter contribuído com o Botafogo mais uma vez. Foi um adversário complicado, também fico feliz por ter retornado da Copa América com um gol", afirmou.



A festa dos torcedores alvinegros começou antes da partida. Reforços para o segundo semestre, o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus foram apresentados no Nilton Santos. Ele estarão liberados para atuar a partir do próximo dia 17, quando o Botafogo encara o Palmeiras. O argentino não estará à disposição, porque vai defender a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris.



Os gols da partida foram marcados por Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino. O Botafogo foi superior durante toda a partida e teve sua vida facilitada após a expulsão de Igor Rabello aos 24 minutos do primeiro tempo. Na próxima rodada, o clube carioca joga contra o Vitória, em Salvador, na próxima quinta, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia e hora, o Galo recebe o São Paulo, em Belo Horizonte.