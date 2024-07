Artur Jorge abordou vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge abordou vitória do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/07/2024 23:44

Rio - O Botafogo voltou a vencer neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. No Nilton Santos, a equipe carioca se impôs e derrotou o Atlético-MG por 3 a 0. Em entrevista coletiva, após a partida, o treinador Artur Jorge destacou a importância do resultado e desconversou sobre a candidatura do Alvinegro ao título da Série A.

"É uma vitória muito importante para nós. Conseguimos bater um rival em muito bom nível, era importante para nós somar mais uma vitória nessa sequência para continuar nessa soma e encurtar a diferença para o primeiro. Hoje ficamos a um ponto", disse.



Com o resultado, o Botafogo encurtou a vantagem do Flamengo na liderança para um ponto. Ao avaliar a campanha alvinegra nos primeiros 15 jogos, Artur Jorge reforçou a dificuldade do Brasileiro.



"É um campeonato muito difícil, todos os jogos uma dificuldade muito alta. E temos conseguido desempenho. É isso que vai nos colocar como candidatos ou não. A equipe tem essa ambição de brigar pelo título, queremos estar nas decisões, queremos continuar sendo competitivos. Ainda é muito prematuro, mas sabemos que nessa altura a posição que ocupamos nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos", opinou.