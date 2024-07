Gatito foi convocado pelo Paraguai para a disputa das Olimpíadas - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/07/2024 15:42

Rio - Gatito Fernández, do Botafogo , foi chamado pelo Paraguai para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. A Albirroja e o próprio Glorioso confirmaram a convocação, na tarde desta segunda-feira (8), por meio das redes sociais.

¡Se unen al sueño olímpico!



Los futbolistas Fabián Balbuena y Roberto Junior Fernández se suman al plantel albirrojo que disputará los Jogos Olímpicos de Paris



¡Bienvenidos!



Selección Paraguaya, July 8, 2024

CONVOCADO!



Gatito Fernández vai defender a Seleção Paraguaia nos Jogos Olímpicos de Paris.

Inicialmente, o clube havia negado a presença do goleiro na competição, já que, apesar de ser reserva de John, é considerado peça importante dentro do elenco. No entanto, na última quinta-feira (4), o arqueiro Ángel González, do Libertad, que estava na lista inicial, rompeu o menisco do joelho esquerdo no amistoso da seleção paraguaia sub-23 contra a França.



Com isso, Gatito conseguiu convencer o Botafogo da importância que teria para a própria carreira estar no principal evento esportivo do mundo, e foi liberado, segundo o "ge".

O camisa 1 será desfalque certo da equipe de Artur Jorge nas partidas contra o São Paulo, no Morumbi, e Cruzeiro, no Nilton Santos, pelas rodadas 19 e 20, respectivamente, já que coincidem com as datas da fase de grupos do futebol masculino nas Olimpíadas. Caso o Paraguai vá avançando no torneio, poderá ser ausência em mais partidas.



Aos 36 anos, Gatito tem futuro incerto no Botafogo. Com contrato até o final do ano, as negociações para uma extensão de vínculo entre goleiro e clube ainda não começaram.