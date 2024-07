Alexander Barboza, do Botafogo, ganha de Hulk em duelo pelo alto - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 08/07/2024 19:22

O argentino foi titular na partida por opção do técnico Artur Jorge, que costuma escalar Lucas Halter entre os 11 iniciais. Dessa vez, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos.

Ele foi o principal responsável por conter a dupla de ataque do Atlético-MG, destaque para o duelo com Hulk, um dos grandes jogadores do Brasileirão, e cumpriu a missão. As principais chances criadas pelo Galo foram de bola parada.

Ao todo, Barboza venceu quatro disputas pelo alto e duas pelo chão, além de não ter sofrido nenhum drible ao longo do jogo. A atuação do defensor foi segura e rendeu elogios dos botafoguenses.

O argentino, inclusive, deve ser titular novamente no próximo compromisso do Botafogo, quinta-feira (11), contra o Vitória, no Barradão. Isso porque Bastos levou o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso do confronto. Sendo assim, a dupla de zaga deve ser formada por Lucas Halter e Alexander Barboza na 16ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Botafogo chegou aos 30 pontos, assumiu a segunda posição na tabela e encostou ainda mais no líder Flamengo, que tem 31.