America vive má fase na Série A2 do Campeonato CariocaRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 08/07/2024 13:57

Rio - Em meio à péssima fase na Série A2 do Campeonato Carioca, o America anunciou, nesta segunda-feira (8) as rescisões contratuais do lateral-esquerdo Piauí, dos meio-campistas Dedé, Marcinho e Matheus Dedo, e do atacante Davi. As saídas foram comunicadas após reunião entre diretoria e atleta no Clube da Aeronáutica.

Presidido por Romário, que também integra o elenco da Segundona do Estadual, o America não sabe o que é vencer desde a terceira rodada, quando bateu o Artsul por 3 a 1. Depois disso foram mais cinco jogos, com dois empates (Serrano e Resende) e três derrotas (Araruama, Duque de Caxias e Maricá).

O Mecão está na quinta colocação da Taça Santos Dumont. São 11 pontos até aqui, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

A equipe volta a campo no dia 17 de julho, em confronto direto contra o Audax, no estádio de Moça Bonita, pela nona e antepenúltima rodada da fase de grupos.